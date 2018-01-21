Форум театральных школ и детских школ искусств "Территория творчества" прошел в Екатеринбурге

Фото: www.utmn.ru

Руководители и преподаватели российских культурных учреждений всех уровней приняли участие Всероссийском форуме театральных школ и детских школ искусств "Территория творчества". Мероприятие состоялось в Екатеринбурге.

Среди участников представители из Москвы, Волгограда и Тюмени. Цель мероприятия – сформировать наиболее эффективные модели обучения детей и распространения опыта образовательных практик, чтобы обеспечить долгосрочное развитие дополнительного образования и театрального дела в России.

В рамках форума прошли научно-практическая конференция, ярмарка-выставка методической литературы, а также различные мастер-классы театральной тематики, пишет "Тюменская область сегодня".