Исследование: тюменцы чаще всего покупают местное молоко

Фото ИА "Тюменская линия"

Молочная продукция тюменских предприятий оказалась самой популярной у жителей Тюмени, такие данные приводятся в исследовании Центра социального проектирования "Платформа".

Среди любимых брендов тюменцев, согласно исследованию, "Тюменьмолоко" и Нижнетавдинский молочный завод. В ходе исследования респондентам предлагалось назвать марки местных продуктов, которые они покупают чаще всего. Причем назвать можно было любое количество брендов. В итоге обе молочные компании назвали по 18% опрошенных. Замыкает тройку Ялуторовский мясокомбинат — 13%. В топ-5 также попали Боровская птицефабрика и компания "Согласие" - по 11%. Отметим, что 23% тюменцев признались, что не помнят конкретных брендов.

Кроме того, выяснилось, что 51% наших земляков уверены, что большинство тюменских товаров выше по качеству, чем привезенные из других регионов. По 16% считают, что качество такое же, или выше у части продуктов и ниже — у другой части. Только 1% опрошенных ответили, что качество местных товаров ниже. "При оценке качества срабатывает механизм "если местное, то менее вредное", - говорится в исследовании.

Напомним, что продукция всех предприятий (за исключением "Согласия") получила дипломы лауреатов конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области- 2017", который ежегодно проводится правительством Тюменской области. Получение знака является показателем высокого качества продукции, а также грамотного продвижения на региональном рынке товаров и услуг, пишет "Вслух.ру"