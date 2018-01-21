up

21.01.2018 воскресенье

USD 56,5892

EUR 69,3953

В Тюмени -29..-31 С 5 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Исследование: тюменцы чаще всего покупают местное молоко

11:13 21 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Молочная продукция тюменских предприятий оказалась самой популярной у жителей Тюмени, такие данные приводятся в исследовании Центра социального проектирования "Платформа".

Среди любимых брендов тюменцев, согласно исследованию, "Тюменьмолоко" и Нижнетавдинский молочный завод. В ходе исследования респондентам предлагалось назвать марки местных продуктов, которые они покупают чаще всего. Причем назвать можно было любое количество брендов. В итоге обе молочные компании назвали по 18% опрошенных. Замыкает тройку Ялуторовский мясокомбинат — 13%. В топ-5 также попали Боровская птицефабрика и компания "Согласие" - по 11%. Отметим, что 23% тюменцев признались, что не помнят конкретных брендов.

Кроме того, выяснилось, что 51% наших земляков уверены, что большинство тюменских товаров выше по качеству, чем привезенные из других регионов. По 16% считают, что качество такое же, или выше у части продуктов и ниже — у другой части. Только 1% опрошенных ответили, что качество местных товаров ниже. "При оценке качества срабатывает механизм "если местное, то менее вредное", - говорится в исследовании.

Напомним, что продукция всех предприятий (за исключением "Согласия") получила дипломы лауреатов конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области- 2017", который ежегодно проводится правительством Тюменской области. Получение знака является показателем высокого качества продукции, а также грамотного продвижения на региональном рынке товаров и услуг, пишет "Вслух.ру"

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

14:24 Общежития ТИУ поможет отремонтировать региональное правительство
13:45 Тюменские полицейские соперничали на боксерском ринге
13:01 НКО приглашают на бесплатный вебинар по привлечению средств
12:42 Российский космонавт полетал в невесомости на пылесосе
12:12 В Тюмени стартует главный конкурс профмастерства педагогов
11:50 Тюменский "Рубин" прервал серию из шести поражений
11:13 Исследование: тюменцы чаще всего покупают местное молоко
10:24 Форум театральных школ и детских школ искусств "Территория творчества" прошел в Екатеринбурге
09:52 Антон Шипулин выиграл бронзу в гонке преследования на этапе Кубка мира
09:24 МЧС: лучшее сельское поселение - Червишево
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Губернатор поздравил военнослужащих и ветеранов инженерных войск с праздником

Реконструкция Гилевской рощи и лесопарка Затюменский завершится в 2018 году

Значительную часть мест в новых тюменских детсадах отдадут малышам до трех лет

Политика

Машуков: Гайдаровский форум задаст вектор развития инноваций и цифровой экономики в регионе

На Гайдаровском форуме проанализируют бюджетную систему и государственное управление

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Экономика

Тюменский "Стеклотех" сохраняет объемы производства

Новый детский сад в Тобольске поможет решить проблему с яслями

Водители смогут заправлять автомобили тюменским бензином летом 2018 года

Общество

Общежития ТИУ поможет отремонтировать региональное правительство

НКО приглашают на бесплатный вебинар по привлечению средств

Российский космонавт полетал в невесомости на пылесосе

Спорт

Тюменские полицейские соперничали на боксерском ринге

Тюменский "Рубин" прервал серию из шести поражений

Антон Шипулин выиграл бронзу в гонке преследования на этапе Кубка мира

Происшествия

В Югре пьяный мужчина случайно задушил пятимесячную девочку

В Ялуторовске сын избил мать поленом

Проверка в букмекерской конторе завершилась полумиллионным штрафом
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+