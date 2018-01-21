В Тюмени стартует главный конкурс профмастерства педагогов

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В Тюмени стартовал городской этап конкурса профессионального мастерства "Педагог года - 2018".. В этом году жюри будет оценивать претендентов на победу в трех номинациях

На сегодняшний день за почетное звание "Педагог года" уже готовы бороться около 60 человек. На экспертизу жюри участники представляют авторское эссе и методическое портфолио, размещённое на Интернет-ресурсе конкурсанта. Также для педагогов проводятся различные семинары и мастер-классы, секретами успеха делятся победители и призеры прошлых лет.

"Одним из самых сложных конкурсных испытаний является проведение открытого занятия. По условиям конкурса образовательная деятельность проводится с незнакомыми для участника детьми. За короткий период необходимо установить доверительные отношения и заинтересовать каждого ребенка…. Участие в конкурсе – это огромный труд и большая ответственность, но в то же время участники получают богатый профессиональный опыт, заряжаются новыми творческими идеями, знакомятся с интересными людьми. Также конкурс дает старт для карьерного роста", - рассказала методист информационно-методического центра, победитель конкурса "Воспитатель года - 2008" Антонина Сидорова.

Как отметили в департаменте образования администрации города Тюмени, оценивать мастерство учителей в этом году будут в трех номинациях: "Учитель года", "Воспитатель года" и "Педагог - психолог года".

Конкурсные испытания для победителей заочного тура, набравших наибольшее количество баллов, начнутся 12 февраля. Конкурсантам предстоит продемонстрировать свой профессиональный опыт, умение взаимодействовать с коллегами и родительской общественностью, а также педагогическое мастерство с учащимися школ и воспитанниками детских садов.Прием заявок и конкурсных материалов продлится до 26 января, пишет "Мегатюмень".