Общежития ТИУ поможет отремонтировать региональное правительство

Фото пресс-службы ТИУ

Тюменский индустриальной университет — один из опорных вузов России — реализует масштабную программу ремонта общежитий совместно с регионом. Такое решение было принято на рабочем совещании, которое провел губернатор Владимир Якушев.

В совещании приняли участие первый заместитель губернатора Наталья Шевчик, заместитель губернатора Евгений Заболотный, начальник Главного управления строительства области Сергей Шустов, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер, исполняющая обязанности ректора ТИУ Вероника Ефремова.

В университете всего 17 общежитий, 14 из них используются, два выведены из эксплуатации, одно не достроено, - рассказала руководитель вуза. Общее состояние зданий удовлетворительное. Всего в общежитиях - 6618 койко-мест, 5635 из них занимают студенты.

"Все нуждающиеся в жилье студенты очной формы обучения обеспечены местами, в том числе студенты из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов", - отметила В. Ефремова и уточнила, что также создан резерв на 180 койко-мест.

Она сообщила, что в настоящий момент ремонтируется 150 койко-мест в пяти общежитиях. Губернатор выразил мнение, что нужно изменить концепцию, и не просто проводить текущий ремонт, а "создавать комфортную среду для жизни и общения студентов".

Владимир Якушев дал поручение произвести расчеты и выделить средства на обновление общественных зон в общежитиях вуза (комнаты отдыха, тренажерные залы, санузлы, прачечные и кухонные блоки). В свою очередь университет активизирует ремонт жилых помещений.

"Важно, чтобы в Тюменском индустриальном университете были созданы условия, которые будут способствовать хорошей учебе и проявлению талантов и способностей молодых людей", - убежден глава области.