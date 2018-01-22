Тюменцы поделятся опытом организации детского отдыха

Фото из группы центра "Ребячья республика" "ВКонтакте"

Открытый областной семинар организаторов детского отдыха "Эффективные модели развития системы отдыха и оздоровления детей: тюменский вектор" пройдет в центре "Ребячья республика" с 23 по 26 января, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

О своем участии в форуме заявили более 300 специалистов из 11 субъектов Российской Федерации, в их числе: города Тюмень, Владивосток, Оренбург, Москва, Екатеринбург, Республика Крым, ХМАО-Югра, а также Орловская, Волгоградская, Курганская и Новосибирская области. Среди участников - руководители учреждений отрасли отдыха и оздоровления населения, работники органов управления образования, социальной защиты, молодежной политики и спорта, здравоохранения, ученые и преподаватели вузов, педагоги, инструкторы по спорту, психологи и методисты учреждений отдыха и оздоровления населения.

Образовательная программа будет организована на четырех тематических, а также одной профильной площадках. Содержание каждого направления сформировано по запросу специалистов и включает тренинги, семинары, практикумы, мастер-классы и лекции. Специалисты из Тюменской области поделятся опытом с коллегами из других регионов страны, они подготовили лучшие мастер-классы и занятия по различным темам.