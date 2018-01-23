23 января - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ОКБ №1 (ул. Энергетиков, 26) начнется открытие регионального образовательного центра на площадке ГБУЗ ТО "Областной клинической больницы №1".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника Госохотуправления Тюменской области Василия Щепелина "Внесение изменений в закон Тюменской области "О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области". Новации нормативно-правового регулирования в сфере охоты".

В Тюмени в филиале АНО ОДООЦ "Ребячья республика" "Олимпийская ребячка" (42 км автодороги Тюмень – Каменка - граница Свердловской области) пройдет открытый областной семинар организаторов детского отдыха "Эффективные модели развития системы отдыха и оздоровления детей: тюменский вектор".

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) продолжаются соревнования по баскетболу среди мужчин и женщин в рамках спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященной памяти В.Н. Зуева.

В Тюмени на базе школ №№ 1, 12, 81 и 65 начнутся соревнования по баскетболу (3х3) среди мальчиков и девочек 2 и 3 возрастных групп, среди юношей и девушек 4 группы.

Этот день в истории:

1556 - в Китае произошло одно из самых разрушительных в истории землетрясений, в результате которого погибли около 820 тыс. человек.

1558 – по приказу Ивана Грозного русские войска вторглись во владения Ливонского ордена. Началась Ливонская война.

1755 – подписан указ императрицы Елизаветы Петровны об основании Московского университета.

1783 – родился французский писатель Стендаль (настоящее имя Анри Бейль).

1832 – родился французский художник, основоположник импрессионизма Эдуард Мане.

1881 – на сцене Большого театра состоялась премьера оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин".

1911 - кандидатуру нобелевского лауреата Марии Склодовской-Кюри отвергли члены Французской академии наук при выборе новых членов академии, в составе которой до тех пор никогда не было женщин.

1937 – в Москве начался процесс над так называемым "Параллельным антисоветским троцкистским центром". Смертный приговор вынесен 13 обвиняемым.

1943 – войска Красной Армии освободили от немцев Армавир.

1960 - швейцарский ученый Жак Пиккар и американец Дональд Уолш на батискафе "Триест" опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10 тыс. 915 м.

1989 – во время пожара в собственном доме погиб испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали.