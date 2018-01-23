Школьники Тобольского района соревновались в зимний день здоровья

Школьники соревновались в зимний день здоровья/Фото сообщества "Мы-потомки героев!" во "ВКонтакте"

Школьники, их родители и педагоги участвовали в спортивных состязаниях "Зимнего дня здоровья" в Байкаловской средней школе Тобольского района и филиалах учреждения. Об этом сообщается на странице сообщества "Мы-потомки героев!" в социальной сети "ВКонтакте".

Для ребят с 1 по 4 классы прошли "Зимние забавы", для учеников с 5 по 8 классы организовали "Большую зимнюю эстафету", а в игре "Биатлон +" соревновались ученики 9 – 11 классов. После торжественной линейки ребята вышли на старты. Самые лучшие и дружные классы получат грамоты на общешкольной линейке.

"Игры нашего детства" - название очередной свободной пятницы, в которой приняли участие все ребята школы. Старшие организовывали игры, а младшие играли. Таким образом, на всех трех этажах шли шахматно-шашечные турниры, состязания по настольному теннису, резинки-шоу и скакалки-шоу. А для ребят начальной школы, кроме того, был организован видеосалон. Ребята решили продолжить "Игры нашего детства" всю неделю.