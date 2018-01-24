24 января - события дня

t-l.ru

В Тюмени в 9 часов в радиологическом центре (ул. Юрия Семовских, 12) начнется пресс-тур для журналистов и презентация нового Центра лучевой диагностики.

В Тюмени в 10 часов в УМВД России по Тюменской области (ул. Водопроводная, 38, большой зал) начнется заседание коллегии по подведению итогов оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел Тюменской области за 2017 год.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется очередное заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям облдумы.

В Тюмени в 11 часов музее-усадьбе Колокольниковых (ул. Республики, 18) начнет работу арт-выставка художника А.Л. Амелина-Иахина.

В Тюмени в 14 часов в зале заседаний департамента АПК Тюменской области (ул. Хохрякова, 47) начнется заседание координационного совета "Ценообразование на молоко" с участием директора департамента ПАК ТО Владимира Чейметова и представителей предприятий переработки.

В Тюмени в 11 часов в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" начнутся соревнования в рамках чемпионата Уральского федерального округа по лыжным гонкам.

В Тюмени центре "Ребячья республика" продолжит работу открытый областной семинар организаторов детского отдыха "Эффективные модели развития системы отдыха и оздоровления детей: тюменский вектор".

В Тюмени на базе школ №№ 1, 12, 81 и 65 пройдут соревнования по баскетболу (3х3) среди мальчиков и девочек 2 и 3 возрастных групп, среди юношей и девушек 4 группы.

В пос. Андреевский Тюменского района в 17 часов в Доме культуры начнется встреча районных и местных властей Тюменского района с населением Андреевского МО, прием граждан.

В Тобольске в 11 часов в конференц-зале Музея печати (ул. Октябрьская, 39) начнется пресс-конференция председателя комитета по делам молодежи администрации города.

Этот день в истории:

1682 – указ Боярской думы об отмене местничества – замещения государственных должностей по принципу знатности и родовитости.

1712 – родился прусский король Фридрих II Великий.

1722 - Петр I ввел "Табель о рангах".

1732 – родился французский драматург Пьер Огюстен Карон Бомарше.

1776 – родился немецкий писатель и композитор Эрнст Теодор Амадей Гофман.

1801 – Павел I издал распоряжение о подготовке похода русской армии в Индию.

1848 – Джеймс Маршалл обнаружил золотой самородок в Калифорнии, что стало толчком к золотой лихорадке в США.

1848 – родился русский художник Василий Суриков.

1881 – отряд русской армии под командованием генерала Скобелева взял штурмом опорный пункт туркменских племен крепость Геок-Тепе.

1901 – родился один из талантливых советских кинорежиссеров Михаил Ромм.

1919 – Оргбюро ЦК РКП (б) за подписью Свердлова и Цурюпы издало директиву о проведении массового террора против донских казаков.

1976 - одна из крупнейших в XX веке катастроф танкеров-гигантов. У берегов Франции сел на мель танкер Olympic Bravery водоизмещением 250 тыс. т.

1986 – умер писатель-фантаст и создатель новой религии Рон Хаббард.

1990 – в Югославии в автономном крае Косово начались массовые волнения албанцев.

1997 – министр внутренних дел Анатолий Куликов отсудил у Александра Лебедя один рубль, а у газеты "Аргументы и факты" - 100 млн рублей за неправильную характеристику личности министра и его деятельности.