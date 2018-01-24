Скорая помощь в Тюмени повышает оперативность

t-l.ru

Более 240 тыс. выездов совершили фельдшеры станции скорой помощи в 2017 году. Из них в 88% случаев медики укладывались в сроки, на ДТП – 95%.

Как сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи, согласно нормативу, время доезда бригады до пациента не должно превышать 20 минут с момента поступления звонка. Главная задача экстренной медицины - как можно быстрее оказать помощь при состояниях, угрожающих жизни, когда ситуация требует немедленного медицинского вмешательства: потеря сознания, нарушение дыхания, ожоги, кровотечения, травмы, роды, угроза прерывания беременности.

По словам руководителя оперативной службы скорой медицинской помощи Натальи Пиманкиной, достичь хороших результатов фельдшерам помогли ряд факторов.

"Совместно с ГИБДД провели несколько рейдов "Маячок", направленных на пресечение нарушений водителями, не предоставляющими преимущество автомобилям скорой помощи с включенными спецсигналами. Круглосуточная работа диспетчерской службы проходила в режиме онлайн: после приема вызова в течение нескольких секунд информация о пациенте поступала бригаде на планшет, ближайшую бригаду к месту вызова диспетчеры определяли с помощью системы ГЛОНАСС и GPS", - рассказала Наталья Пиманкина.

Пациентам из отдаленных сельских пунктов незамедлительно направлялись бригады скорой помощи и одновременно медицинские работники из ближайших к месту вызова ФАПов (участковых больниц, врачебных амбулаторий), в вечернее и ночное время одна бригада скорой дежурила в Новотарманске. До прибытия специализированной помощи старший врач держал такие вызовы на контроле, созванивался и давал рекомендации по оказанию первой помощи.

Помогли значительно снизить нагрузку на службу скорой помощи неотложные пункты при поликлиниках, работающие по 12 часов семь дней в неделю. В 2017 году от скорой к ним поступило почти 72 тыс. вызовов. При высокой температуре и проблемах с артериальным давлением врачи неотложки оказывают пациентам точно такую же помощь, как и скорая, но при этом они могут назначить или скорректировать лечение, выписать рецепт, больничный лист.

"В ночное время, когда поликлиники не работают, на линию выходит семь бригад. Они предназначены для оказания помощи пациентам, состояние которых не представляет угрозу для жизни", - отметила Наталья Пиманкина.

По словам врача, дают свои результаты и мероприятия по обучению населения первой помощи при неотложных состояниях.

"Летом мы активно участвовали в акции "На дачу – за здоровьем", специалисты скорой разъясняли дачникам, какие меры необходимо предпринять для снижения артериального давления, а с сентября проводим беседы о правильном оказании первой помощи при высокой температуре у детей с воспитателями детских садов и родителями", - добавила она.

Добавим, у тюменцев есть возможность проконсультироваться с врачом по телефону. В любое время, позвонив по номерам: 50-99-00 или 8922-264-33-67, можно выяснить: куда обратиться с болями в спине, как снизить давление, температуру, какой из имеющихся препаратов, назначенных врачом применить, чтобы улучшить состояние в данный момент, и тому подобное. В прошлом году на пульт врача-консультанта поступило более 40 тыс. звонков.