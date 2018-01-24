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Тюменские работодатели с готовностью берут на работу студентов

14:43 24 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: пресс-служба РГО

Сфера "Начало карьеры, студенты" занимает 8% от общего числа вакансий на рынке труда Тюменской области.

Это четвертое по популярности направление среди местных работодателей. Как сообщает сайт по поиску работы и персонала HeadHunter, конкуренция в самой отрасли достаточно высока – более 10 человек на одну открытую позицию. Этот показатель выше, чем конкуренция на рынке труда Тюменской области в целом – сегодня этот показатель составляет 6,9 человек на место.

Чаще всего работу для студентов предлагают в Тюмени, Тобольске и Ишиме. При этом значительное число вакансий без опыта размещается в профобласти "Продажи" (45%). Второе по популярности направление – финансы и банки (20%), третье – консультирование (14%).

Спрос и предложение по профобластям в целом совпадают: чаще всего студенты ищут работу в сфере продаж, административного персонала или хотят работать в консультировании. А вот в закупках и медицине размещается меньше всего резюме.

Средняя оплата труда, которую предлагают работодатели в отрасли "Начало карьеры, студенты" в Тюменской области, составляет 30 тыс. рублей. В то время, как соискатели готовы зарабатывать и меньше – их средний запрос 20 тыс. рублей.

"Согласно недавнему исследованию HeadHunter большую часть своего времени студенты вузов и их недавние выпускники все же тратят на учебу. Так ответили 58% опрошенных. 14% тратят свое время на работу ради карьеры, а внимание еще 12% занимает работа ради зарплаты", – отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.

Топ-5 высокооплачиваемых вакансий для студентов:

1.       Менеджер по продажам в сегменте B2C – Тюмень (с переездом в Сочи)

2.       Менеджер по развитию агентской сети - Тюмень 

3.       Водитель – Тюмень

4.       Программист АВАР – Тюмень

5.       Торговый представитель – Тюмень

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Теги: вакансии , работа , студенты

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