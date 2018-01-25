25 января - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов в Тюменской областной станции переливания крови (ул. Энергетиков, 35) начнется акция "День донора".

В Тюмени в 10 часов в областной клинической больнице № 1" (д. Патрушево, ул. Юрия Семовских, 10) начнется круглый стол с участием главного трансплантолога Минздрава России Сергея Готье.

В Тюмени в 11 часов в отделении ПФР по Тюменской области (ул. Республики, 83А, 5 этаж, актовый зал) начнется пресс-конференция на тему "Ежемесячные выплаты семьям Тюменской области при рождении первого и второго ребенка".

В Тюмени в 11 часов станцию скорой медицинской помощи (ул. Немцова, 34) посетит группа обучающихся Тюменского ГМУ из Колумбии, Египта и Сирии.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется заседание комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 11 часов в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) начнется выставка "Титаник. Катастрофа века".

В Тюмени в 11 часов в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" начнутся соревнования в рамках чемпионата Уральского федерального округа по лыжным гонкам.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется заседание комитета областной думы по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 16 часов в администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115, большой зал) начнется заседание Общественной молодежной палаты 4 созыва при думе Тюменского муниципального района.

В Тюмени в 19 часов в театре "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) начнется спектакль-квартирник, посвященный восьмидесятому Дню рождения Владимира Высоцкого.

В Тюмени в 19 часов в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) начнется лекция Александра Яркова "История казачества".

В Тюмени в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) продолжит работу арт-выставка ультрафиолетовой живописи художника Александра Амелина-Иахина.

В Тюмени в центре "Ребячья республика" продолжится открытый областной семинар организаторов детского отдыха "Эффективные модели развития системы отдыха и оздоровления детей: тюменский вектор".

В Тюмени пройдут соревнования по баскетболу (3х3) среди мальчиков и девочек 2 и 3 возрастных групп, среди юношей и девушек 4 группы.

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре ИА "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23, 2 этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения областной больницы №4 Дмитрия Бойко "Новые подходы к раннему выявлению онкозаболеваний".

В Увате в 11 часов в биатлонном центре начнется чемпионат и первенство Уральского федерального округа по биатлону.

В д. Пышминка Тюменского района в 17 часов в средней школе (ул. Береговая, 23) начнется встреча районных и местных властей Тюменского района с населением Нижнепышминского МО, прием граждан.

Этот день в мире:

1681 – заключен Бахчисарайский мир между Россией, Турцией и Крымом.

1852 – умер российский мореплаватель, первооткрыватель Антарктиды адмирал Фаддей Беллинсгаузен.

1882 – родилась английская писательница и литературный критик Вирджиния Вульф.

1890 - завершилось кругосветное путешествие репортера нью-йоркской газеты World Нелли Блай, которая решила побить достижение героя Жюля Верна, совершившего кругосветное путешествие за 80 дней.

1905 - в Южной Африке найден самый большой алмаз "Куллинан" (3 тыс. 106 каратов).

1912 - экспедиция норвежского полярного исследователя Амудсена благополучно вернулась на свою базу с Южного полюса Земли.

1918 – принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.

1924 – во французском городе Шамони начались первые зимние Олимпийские игры.

1938 – родился Владимир Высоцкий.

1943 – от гитлеровцев освобожден Воронеж.

1945 – отряды Красной армии вошли на территорию гитлеровского концлагеря Освенцим.

1947 – умер самый знаменитый американский мафиози Альфонсо Капони.

1949 – объявлено о создании Совета Экономической Взаимопомощи.

1951 – умер советский ученый-физик, президент Академии наук СССР Сергей Вавилов.

1955 - ученые Колумбийского университета (США) создали ядерные часы, показывающие время с погрешностью одна секунда в 300 лет.

1961 - приказом главнокомандующего советских ВВС Валерий Быковский, Юрий Гагарин, Григорий Нелюбов, Андриан Николаев, Павел Попович и Герман Титов назначены на должность космонавтов в первую группу для полетов в космос.