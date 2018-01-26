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2ГИС определил самые популярные компании Тюмени

16:38 25 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото 2ГИС ВКонтакте

2ГИС изучил поисковые запросы, отзывы пользователей и определил самые популярные компании и открытия 2017 года в 47 городах. Составлен список победителей и призеров "Премии 2ГИС".

Пользователи Тюмени, среди ресторанов города отдали предпочтение грузинскому ресторану "Кацо". Среди поставщиков блюд лидирует "Галерея суши". Большинство голосов в номинации "Кофейня" отдано за "Garden". Среди кинотеатров бесспорным лидером признан "Киномакс". Любители квестов большинство голосов отдали квест - руму "Клаустрофобия". Среди бань и саун победителем стал центр тайского спа "Голден сан". Пользователи 2ГИС, выбиравшие парикмахерские, определили лидером парикмахерскую "Birdie". Среди спортивных объектов Тюмени победителем признан батутный парк "Kenga park jamp". В номинации "Детские развлечения" тюменцы отдали предпочтение зоопарку "Сосновый бор". Среди театров и музеев лидирует Тюменский драматический театр, на второй позиции "Ангажемент". Торговый центр "Кристалл" стал победителем среди ТРЦ и супермаркетов. В номинации "За городом" пользователи 2ГИС отметили базу отдыха "Верхний бор".

"Премия 2ГИС" — это проект для городских жителей. Можно изучить список лауреатов перед  праздниками и наметить, куда сходить. Отличный повод не засиживаться дома и хорошо провести время, например, в заведениях-призерах номинаций "Кафе и рестораны", "Бары, клубы, караоке" или "Квесты", — говорит руководитель интернет-проектов 2ГИС Михаил Мельников. — С другой стороны, "Премия 2ГИС" — это возможность для компаний города подтвердить качество и популярность своего сервиса". Лауреатами "Премии 2ГИС" стали 2 тыс. 344 компании в 22 номинациях. В Топ-3 сфер, организации которых чаще всего искали пользователи в 2017 году, вошли "Торговые центры и супермаркеты", "Кафе и рестораны", "Бары, клубы, караоке".

Аудитория 2ГИС — 35 млн пользователей в месяц. Каждую минуту с помощью сервиса городские жители находят 4 тыс. компаний. 

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Теги: 2ГИС , Киномакс , победители

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