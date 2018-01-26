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26 января - события дня

17:54 25 января 2018 | mobile | | print версия для печати
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В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется презентация 11 тома книги "Труженики земли Тюменской" "Бессмертный тыл".

В Тюмени в 11 часов в организации Всероссийского общества слепых (ул. Мельничная 19, реабилитационный зал) пройдет завершающий этап проекта "Возраст творческих открытий". 

В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная празднованию 70-летия тюменской геологии.

В Тюмени в 13 часов в областном геронтологическом центре (проезд Солнечный, 10/1) начнется кастинг проекта "Гиды-волонтеры 55+". 

В Тюмени во Дворце культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) пройдет XI церемония вручения межрегиональной премии в области политики и бизнеса "Итоги года Урала и Сибири - 2017".

В Тюмени в центре "Ребячья республика" продолжится открытый областной семинар организаторов детского отдыха "Эффективные модели развития системы отдыха и оздоровления детей: тюменский вектор". 

В Тюмени продолжатся соревнования по баскетболу (3х3) среди мальчиков и девочек 2 и 3 возрастных групп, среди юношей и девушек 4 группы.

В Тюмени в музее-усадьбе Колокольниковых (ул. Республики, 18) пройдет арт-выставка ультрафиолетовой живописи художника А.Л. Амелина-Иахина. 

В Тюмени в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" продолжатся соревнования в рамках чемпионата Уральского федерального округа по лыжным гонкам.

В Увате в биатлонном центре продолжится чемпионат и первенство Уральского федерального округа по биатлону.

В Ялуторовском районе пройдет совещание специалистов инженерно-технических служб и руководителей предприятий техсервиса АПК "Состояние и готовность инженерно-технической системы АПК области и МТП к проведению полевых работ 2018 года". 

Этот день в мире:

1340 – английский король Эдуард III провозглашен королем Франции.

1500 – первые европейцы прибыли в Бразилию, открыв устье Амазонки.

1802 – создана библиотека Конгресса США.

1871 - в России разрешено допускать женщин на государственную службу.

1921 – родился кинорежиссер Юрий Озеров.

1923 – в Англии записана самая маленькая в мире грампластинка (диаметром 33,3 мм).

1925 – родился прославленный американский киноактер и режиссер Пол Ньюмен.

1953 – Индия провозглашена республикой.

1956 – в Кортина д’Ампеццо (Италия) начались VII зимние Олимпийские игры.

1961 – родился канадский хоккеист Уэйн Гретцки.

1975 – умерла звезда советского кинематографа Любовь Орлова.

1980 – установлены дипломатические отношения между Израилем и Египтом.

1994 – умер белорусский писатель Алесь (Александр Михайлович) Адамович.

1995 – начались боевые столкновения между войсками Перу и Эквадора.

1996 – Россия принята в Совет Европы.

1996 – умер академик Михаил Решетнев.

1998 – американский чечеточник Майкл Флетли в Лондоне установил мировой рекорд скорости чечетки – 35 ударов ногой в секунду.

2000 - в Аргентине археологи обнаружили останки самого крупного в истории планеты динозавра.

2001 – мощнейшее землетрясение в Индии погубило 30 тыс. человек.

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