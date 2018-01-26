В Омутинском задержали мужчину с крупной партией марихуаны

фото УФСКН РФ по Тюменской области

Более 400 граммов марихуаны в сумке 48-летнего жителя села Омутинское обнаружили полицейские. Мужчину задержали на улице после получения оперативной информации.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Экспертиза показала, что в ручной клади задержанного находилось наркотическое вещество растительного происхождения - более 400 граммов марихуаны, что является крупным размером. Подозреваемый признался, что запрещенное вещество заготовил самостоятельно и собирался использовать для личного потребления.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".