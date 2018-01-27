up

27.01.2018 суббота

USD 55,8288

EUR 69,6073

В Тюмени -15..-17 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

27 января - события дня

17:57 26 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 40 минут в финансово–экономическом институте ТюмГУ (ул. Ленина 16а, ауд. 300) начнется лекция "Современные тенденции международных финансовых отношений", которую проведет заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак. 

В Тюмени в 10 часов в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по танцевальному спорту на Кубок губернатора Тюменской области, чемпионат и первенство Уральского федерального округа по танцевальному спорту. 

В Тюмени в 10 часов на оз. Алебашево начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по автомобильному спорту (трековые гонки). 

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) начнется очередное заседание киноклуба.

В Тюмени в СК СДЮСШОР № 3 пройдет первенство и чемпионат Тюменской области по рукопашному бою. 

В Тюмени пройдет первенство Тюменской области по автомодельному спорту в классах моделей аэросаней. 

В Тюмени в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" продолжатся соревнования в рамках чемпионата Уральского федерального округа по лыжным гонкам.

В Увате в биатлонном центре продолжится чемпионат и первенство Уральского федерального округа по биатлону.

Этот день в мире:

1302 - власти Флоренции приговорили Данте Алигьери к политическому изгнанию и лишению гражданских прав

1756 - родился композитор Вольфганг Амадей Моцарт.

1826 - родился знаменитый российский писатель-сатирик Михаил Салтыков-Щедрин.

1837 - состоялась дуэль Александра Пушкина и Дантеса на Черной речке.

1901 - умер итальянский композитор Джузеппе Верди.

1944 - в результате наступления Красной армии окончательно снята блокада Ленинграда, которая длилась 900 дней.

1959 - начался внеочередной XXI съезд КПСС, объявивший о победе социализма в СССР.

1973 - в Париже подписано соглашение о прекращении войны во Вьетнаме. США фактически признали поражение в этой войне.

1980 - родился российский теннисист Марат Сафин.

1987 - пленум ЦК КПСС признал необходимость совершенствования политической системы СССР.

1991 - военный переворот в Сомали.

1993 - председатель ВС РФ Руслан Хасбулатов предложил провести референдум и досрочные выборы президента России и депутатского корпуса.

1994 - в Объединенных Арабских Эмиратах запрещено использование детей в качестве погонщиков на верблюжьих бегах.

1996 - в США умер поэт, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский.

1998 - горсовет Новгорода вернул городу средневековое название Великий Новгород.

2003 - принят федеральный закон об обороте сельскохозяйственных угодий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

00:59 "Итоги года Урала и Сибири" подвели в Тюмени
20:14 Тобольские полицейские задержали черного лесоруба
19:52 Тюменцев приглашают на бесплатный концерт жестового пения "Как птицы"
19:03 Три российских ресурса вошли в сотню наиболее посещаемых сайтов в мире
18:19 Харизматичные пенсионеры будут проводить экскурсии по Тюмени
18:08 Тимуровцы начинают новый "Снежный десант" Фото
17:57 27 января - события дня
17:46 Тюменцам напоминают про декларацию о доходах
17:35 Тоболяки дарят омской библиотеке факсимильное Евангелие Достоевского
17:32 Кредитный портфель ВТБ в Тюменской области вырос в 2017 году
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Игорь Холманских отметил снижение преступности в Тюменской области

Владимир Якушев поручил усилить патрулирование загородных трасс

Тюменские вузы активно участвуют в решении важных для региона задач, считает губернатор

Политика

"Итоги года Урала и Сибири" подвели в Тюмени

Подготовка к выборам президента России в Тюменской области идет в штатном режиме

В Тюменской области сохранят меры государственной поддержки

Экономика

Кредитный портфель ВТБ в Тюменской области вырос в 2017 году

В Тюменской области работают активные предприниматели, считает Лариса Невидайло

Хозяйственный подход: фермер Виктор Провоторов строит серьезные планы

Общество

Тюменцев приглашают на бесплатный концерт жестового пения "Как птицы"

Три российских ресурса вошли в сотню наиболее посещаемых сайтов в мире

Харизматичные пенсионеры будут проводить экскурсии по Тюмени

Спорт

Ледолазы встретятся на чемпионате

ФИФА получила более четырех миллионов запросов на билеты на ЧМ-2018

"Повелитель холода" готовится в Тюмени к новому рекорду

Происшествия

Тобольские полицейские задержали черного лесоруба

В Югре осудят водителя грузовика, врезавшегося в поезд

На Ямале спасали замерзающего на трассе водителя
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+