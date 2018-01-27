27 января - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 40 минут в финансово–экономическом институте ТюмГУ (ул. Ленина 16а, ауд. 300) начнется лекция "Современные тенденции международных финансовых отношений", которую проведет заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

В Тюмени в 10 часов в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по танцевальному спорту на Кубок губернатора Тюменской области, чемпионат и первенство Уральского федерального округа по танцевальному спорту.

В Тюмени в 10 часов на оз. Алебашево начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по автомобильному спорту (трековые гонки).

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) начнется очередное заседание киноклуба.

В Тюмени в СК СДЮСШОР № 3 пройдет первенство и чемпионат Тюменской области по рукопашному бою.

В Тюмени пройдет первенство Тюменской области по автомодельному спорту в классах моделей аэросаней.

В Тюмени в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" продолжатся соревнования в рамках чемпионата Уральского федерального округа по лыжным гонкам.

В Увате в биатлонном центре продолжится чемпионат и первенство Уральского федерального округа по биатлону.

Этот день в мире:

1302 - власти Флоренции приговорили Данте Алигьери к политическому изгнанию и лишению гражданских прав

1756 - родился композитор Вольфганг Амадей Моцарт.

1826 - родился знаменитый российский писатель-сатирик Михаил Салтыков-Щедрин.

1837 - состоялась дуэль Александра Пушкина и Дантеса на Черной речке.

1901 - умер итальянский композитор Джузеппе Верди.

1944 - в результате наступления Красной армии окончательно снята блокада Ленинграда, которая длилась 900 дней.

1959 - начался внеочередной XXI съезд КПСС, объявивший о победе социализма в СССР.

1973 - в Париже подписано соглашение о прекращении войны во Вьетнаме. США фактически признали поражение в этой войне.

1980 - родился российский теннисист Марат Сафин.

1987 - пленум ЦК КПСС признал необходимость совершенствования политической системы СССР.

1991 - военный переворот в Сомали.

1993 - председатель ВС РФ Руслан Хасбулатов предложил провести референдум и досрочные выборы президента России и депутатского корпуса.

1994 - в Объединенных Арабских Эмиратах запрещено использование детей в качестве погонщиков на верблюжьих бегах.

1996 - в США умер поэт, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский.

1998 - горсовет Новгорода вернул городу средневековое название Великий Новгород.

2003 - принят федеральный закон об обороте сельскохозяйственных угодий.