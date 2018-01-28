28 января - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по танцевальному спорту на Кубок губернатора Тюменской области, чемпионат и первенство Уральского федерального округа по танцевальному спорту.

В Тюмени в 10 часов на оз. Алебашево начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по автомобильному спорту (трековые гонки).

В Тюмени в СК СДЮСШОР № 3 (проезд Борцов Октября, 2А, к.1) пройдет первенство и чемпионат Тюменской области по рукопашному бою.

В Тюмени пройдет первенство Тюменской области по автомодельному спорту в классах моделей аэросаней.

В Тюмени в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" продолжатся соревнования в рамках чемпионата Уральского федерального округа по лыжным гонкам.

В Увате в биатлонном центре продолжится чемпионат и первенство Уральского федерального округа по биатлону.

Этот день в истории:

1596 – на борту собственного корабля от болезни умер знаменитый английский пират, первооткрыватель множества географических объектов Френсис Дрейк.

1731 – в Славяно-греко-латинскую академию в Москве зачислен новый ученик - Михаил Ломоносов.

1765 – издан указ Екатерины II, по которому помещики получали право ссылать крепостных крестьян на каторжные работы.

1820 – русская морская экспедиция под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла новый материк – Антарктиду.

1827 – в Сибирь под конвоем прибыли первые декабристы.

1841 – в семье сельского священника родился выдающийся российский историк Василий Ключевский.

1859 – родился Павел Милюков, российский историк и политический деятель, глава партии кадетов.

1871 – капитуляцией Парижа перед немецкими войсками и подписанием перемирия между Францией и Пруссией завершилась франко-прусская война 1870-1871 годов.

1881 – умер великий русский писатель Федор Достоевский.

1945 – войска Красной Армии заняли Клайпеду и тем самым полностью очистили Литву от гитлеровцев.

1948 – родился Михаил Барышников – знаменитый артист балета и балетмейстер.

2002 – умерла всемирно известная детская писательница Астрид Линдгрен.