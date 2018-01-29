29 января - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени пройдет заседание президиума правительства Тюменской области.

В Увате в биатлонном центре пройдет чемпионат и первенство Уральского федерального округа по биатлону.

Этот день в истории:

1710 – по указу Петра I в России введен гражданский алфавит вместо использовавшегося ранее церковнославянского.

1860 – родился русский писатель Антон Чехов.

1856 – в Англии учреждена главная военная награда – Крест Виктории.

1886 – запатентован первый работающий автомобиль с бензиновым двигателем. Его создателем был Карл Бенц.

1896 – американский физик Эмиль Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака.

1927 - в Англии впервые появился отель с ванными комнатами.

1959 – состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея "Спящая красавица".

1964 – в австрийском городе Инсбруке открылись IX зимние Олимпийские игры.

1970 – родился популярный российский эстрадный певец Дмитрий Маликов.

1992 – подписаны указы президента РФ об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий и о свободе торговли.

1994 – умер артист московского театра Ленком Евгений Леонов.

1994 – во время спортивных состязаний в Гармиш-Партенкирхене насмерть разбилась титулованная австрийская горнолыжница Ульрика Майер.

2010 — первый полёт российского истребителя пятого поколения Су-57.