Инновационный подход тюменских психиатров отмечен на российском уровне

tokpb72.ru

Диплом победителя Всероссийского конкурса "За подвижничество в области душевного здоровья" им. акад. РАМН Т.Б. Дмитриевой получил коллектив врачей Тюменской областной клинической психиатрической больницы. Эксперты отметили инновационный подход тюменских врачейи назвали их победителями в номинации "Психореабилитация детей и подростков".

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, юбилейная церемония награждения победителей состоялась в конце 2017 года в Москве. Победителей конкурса приветствовали российские парламентарии, представители Общественной палаты, общественных организаций и научного сообщества.