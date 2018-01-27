Тюменцев приглашают на бесплатный концерт жестового пения "Как птицы"

Фото: Молодежный театральный центр «Космос

Концерт жестового пения "Как птицы" пройдет в молодежном театральном центре "Космос" 27 января в 18 часов.

Жестовое пение - это особый вид творчества, согласно которому пересказывают историю из песни: рисуют ее телом, мимикой, артикуляцией.

В "Космосе" выступят слабослышащие девушки от 16 до 22 лет, коллегами по сцене станут солистка группы "Джаст Сьюзи" Сюзанна Иванова и коллектив Тюменского Абсолютного Барабанного Оркестра ("ТАБО"). Также в программе просмотр клипа на жестовом языке на авторскую песню "Кто ты" – коллаборация "Джаст Сьюзи" и "Клуба жестового пения".

Руководитель "Клуба жестового пения" Марина Скопинцева считает, что репертуар девушек разнообразен и главным критерием при выборе композиции является наличие четкой смысловой составляющей, которую можно передать через телодвижения на сцене. Стоит отметить, что выступления "Клуба жестового пения" строится по принципу эстрадных номеров, пишет "Мой портал".

Вход на концерт "Как птицы" свободный.