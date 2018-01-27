Нейропсихолог расскажет тюменским родителям о дисграфии

фото из официальной группы "Мероприятия Клуба саморазвития мам КРЫЛЬЯ"

Тюменских родителей приглашают на бесплатную лекцию "Письмо с ошибками у школьников. Кто виноват и что делать? Нейропсихологический подход". Мероприятие состоится 4 февраля в 11 часов в ЦКиИ "Современник".

"Письмо с ошибками - дисграфия - связана с особенностями работы мозга, которые складываются задолго до начала обучения письму. В чем же они заключаются, дают ли они преимущества своим носителям в какой-то другой области? В этом мы и разберемся на лекции и, конечно, поймем, как помочь таким детям" - пояснила ведущая лекции, биолог-физиолог, нейропсихолог, кандидат психологических наук Диляра Нугуманова.

Всех участников лекции ждут практические рекомендации и розыгрыш подарков от лектора. Записаться на лекцию можно по телефону 68-41-22, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".