Тобольские полицейские задержали черного лесоруба

фото УМВД России по Тюменской области

12 деревьев вырубил житель Тобольска на территории Носкинского участкового лесничества за деревней Кориково. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 55 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений. Вину задержанный признал полностью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

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