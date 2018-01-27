Биокорм для рыб начнут выпускать в Ялуторовске

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Выращиванием корма для рыб в этом году собирается заняться ассоциация "Оцелот".

По словам президента ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслана Цицкиева, этот продукция будет востребована по всей стране.

"Во-первых, это будет экологически чистый биокорм, без добавления химикатов. Во-вторых, он по сути природный, то есть рыба питается им в естественных условиях. Технология была разработана много лет назад, сейчас ее активно используют в Китае. Идет переработка отходов жизнедеятельности скота в биогумус, насыщенный различными микроэлементами. Им можно найти различное применение в сельском хозяйстве. Например, полученных опарышей можно засушить, перемолоть в муку и отгранулировать, в результате получится хорошая кормовая добавка для животных", - пояснил он.

Напомним, что в аквакультуре корм - это самая дорогая составляющая, как правило, иностранного производства со всеми валютными издержками.

"За рубежом сами сейчас готовы покупать такую продукцию в больших объемах. Нам же биокорм интересен, прежде всего, для создания маточных стад, того же муксуна. Поэтому принято решение открыть в этом году в Ялуторовске экспериментальную производственную площадку со своим микроклиматом и переработкой по изготовлению живых кормов", - резюмировал Руслан Цицкиев.