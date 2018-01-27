Ялуторовские школьники - рекордсмены по сдаче пластиковых крышек

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Почти 200 кг пластиковых крышек сдали на переработку ученики ялуторовской школы №1. Ребята стали рекордсменами общегородского сбора, проводимого экологическим движением "Зеленый хоровод" в Тюмени.

Как сообщают организаторы, всего тюменцы сдали на переработку 748,64 кг крышек. Вторыми после ялуторовских школьников в командном зачете идут малыши из детского сада №167 в Тюмени. Они вместе с родителями насобирали 132 килограмма крышек.

Лучшей "собирательницей" в индивидуальном зачете стала Людмила Потапова, которой удалось с помощью родных и знакомых накопить к моменту сбора 9,2 кг крышек.

Также организаторы общегородского сбора поделились результатами по другим категориям отходов, пригодных к переработке. Тюменцы откликнулись на призыв сдавать старые фломастеры в пластиковых корпусах и принесли в общей сложности 19,3 кг инструментов для рисования. Еще 1 кг фломастеров после проверки раздали желающим – они оказались вполне себе пишущими.

Собрано около 600 кг батареек. Важность этой цифры экологи отмечают особо: батарейки - опасные отходы 2 класса, их категорически запрещено выбрасывать в общий мусор.

"В России действует единственный завод по утилизации батареек "Мегаполисресурс" в Челябинске, где за 1 кг нужно заплатить 110 рублей. Слухи о том, что экоактивисты "Зелёного хоровода" зарабатывают на батарейках, абсурдны! – заявила организатор сбора, экоактивист Юлия Кондинкина. – У нас скопилось 2000 кг батареек, и спонсор, готовый оплатить их утилизацию, до сих пор не найден".

Следующий сбор состоится 19 мая 2018 года. О времени и месте его проведения организаторы сообщат позже, пишет "Вслух.ру".