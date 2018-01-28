Чиновники Черноморского района Крыма посмотрели на работу тюменских коллег

Фото: управление информационной политики и информатизации администрации района

Глава администрации Черноморского района Республики Крым Людмила Глушко прибыла в Тюменский район в составе официальной делегации.

В программе визита для гостьи предусмотрели все для того, чтобы она получила наиболее полное и объективное представление о работе как районной, так и сельских администраций, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Первая встреча прошла с председателем думы Тюменского района Валентином Клименко. С ним получился деловой разговор о взаимодействии ветвей и органов власти на территории области, говорили они и об особой роли местного самоуправления в системе взаимодействия территорий.

После знакомства с деятельностью местного депутатского корпуса состоялся выезд в поселок Винзили, где представители Крыма посетили Детскую школу искусств "Мечта" и муниципальное предприятие ЖКХ "Коммунальщик".