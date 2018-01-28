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Молодежь Тюмени сразилась в творческом проекте "Студень"

17:13 27 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: пресс-служба РГО

Тюменские студенты соревновались в находчивости в прямом эфире. В Татьянин день состоялось состязание между представителям студенческих активов вузов. 

Представители вузов выполняли различные конкурсные задания: давали определения словам из современного сленга, угадывали смайл-ребусы, демонстрировали знание собственных гимнов и интересных фактов об университете, чтобы заработать звание лучшего студактива в рамках проекта "Студень". От каждого заведения участие в творческо-интеллектуальном баттле приняли команды от двух человек: представители студактивов ТГИК, ТюмГМУ, ТИУ, ТюмГУ и ГАУСЗ.

Зрители программы также получили возможность выиграть ценные призы от организаторов проекта, пишет "Мой портал". 

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