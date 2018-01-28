Добровольцев приглашают к участию в экологическом форуме

фото Дворца творчества и спорта «Пионер»

Заочный этап областного экологического форума "Зеленая планета 2018", приуроченного к Году добровольца, стартовал на базе Дворца творчества и спорта "Пионер".

Форум пройдет в нескольких номинациях: "Природа – бесценный дар, один на всех", "Зеленая планета глазами детей" – "Добрые дела", "Эко-объектив" - "Добрые дела", "Многообразие вековых традиций".

Кроме того, принять участие можно будет и в конкурсе коллекций моделей одежды национальных костюмов своего региона, состязании в исполнении сольных и коллективных песен о добрых делах, театрализованных постановок, выступлений агитбригад и так далее.

Участником форума может стать любой желающий от 7 до 18 лет. Конкурсные работы принимаются по адресу: город Тюмень, ул. Геологоразведчиков, д. 6а, каб. 211.

Итоги заочного этапа будут подведены до 12 марта 2018 года. Победителей определят по каждой номинации и пригласят на очный этап, который пройдет с 21 по 23 марта 2018 года.