Тюменцев просят помочь бездомным людям лекарствами и продуктами питания

фото: Дом милосердия "Богадельня" (Тюмень)

Тюменский дом милосердия "Богадельня" нуждается в помощи тюменцев: четырем сотрудницам центра нужды теплые костюмы, чтобы раздавать еду бездомным на улице.

Руководитель дома милосердия Галина Паршуткина рассказывает, что теплую одежду будут носить повара. Всего нужно 4 комплекта,которые можно приобрести в спецмагазине. На их покупку центру требуется 15 тыс. 996 рублей.

Также "Богадельне" требуется качественное сухое молоко для приготовления каш. Их подают тяжелобольным пациентам в стационаре. Стоимость килограмма продукта — около 300 рублей.

Как пишет "Вслух.ру", не лишними будут и медикаменты: в зимний период постояльцам прописали медикаменты от боли в горле и от кашля. На их приобретение требуется около 200 рублей.

Денежные средства на приобретение нужных вещей тюменцы могут перечислить на карту Сбербанка (5469 6700 1319 8711), или привезти лекарства, сухое молоко и одежду непосредственно в "Богадельню", предварительно созвонившись с руководителем по номеру 89097375050.