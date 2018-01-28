Производственные процессы на "Тюменском бройлере" соответствуют мировыми стандартам

admtyumen.ru

Качество и безопасность производственных процессов на птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер" высоко оценили зарубежные партнеры.

В частности, представители "Ям! Брендс", которая владеет сетью ресторанов быстрого питания KFC по результатам аудита международная сетевая компания присудила высокие баллы АО "ПРОДО Тюменский бройлер".

"Это свидетельствует о том, что все усилия дирекции и сотрудников предприятий группы по качеству увенчались успехом. Уже несколько лет на наших птицефабриках ведется серьезная работа по приведению всех производственных процессов в соответствие с мировыми стандартами, – говорит директор по качеству группы "ПРОДО" Ризван Джанарсланов. – Очень жесткая система контроля, внедренная на наших предприятиях, позволяет стабильно выпускать продукты высочайшего качества. Это главное конкурентное преимущество для производителей продуктов питания, залог того, что наши постоянные покупатели всегда будут с нами".