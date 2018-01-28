Продолжается прием заявок на конкурс "Лучший работодатель в области содействия занятости"

trud.admtyumen.ru

Тюменцы могут подать заявки на участие в конкурсе "Лучший работодатель в области содействия занятости" по итогам 2017 года.

Конкурс проводится департаментом труда и занятости населения Тюменской области с 1 августа 2017 года по 30 апреля 2018 года. Право на участие имеют организации различных форм собственности и организационно-правовых форм, включая государственные и муниципальные учреждения, филиалы организаций, индивидуальные предприниматели.

На данный момент свои заявки подали более 40 работодателей города Тюмени и Тюменского района. Но время заявиться на участие еще есть: прием документов продлится до 31 января, рассказала начальник отдела по работе с работодателями Жанна Кочетова.

"Этот конкурс традиционный, он проводится ежегодно с 2008 года. Приятно, что некоторые работодатели принимают в нем участие не первый год. Это подчеркивает их стремление к победе и значимость сотрудничества с Центром занятости. Итоги будут подведены не позднее 15 марта 2018 года".

Более подробную информацию об участии в конкурсе можно получить по тел. 27-33-22, пишет "АиФ - Западная Сибирь".