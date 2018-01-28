Воспитанникам детских домов помогут адаптироваться к самостоятельной жизни

Фото: Тюмень-наш дом

Волонтерский проект "Моя жизнь в моих руках" стартовал в Тюмени 27 января 2018 года. Он направлен на адаптацию будущих выпускников детских учреждений во внешней социальной среде, сообщила руководитель общественной организации "Тепло души – детям-сиротам" Юлия Тараканова.

В рамках проекта волонтеры познакомят детей с мобильными приложениями, которые помогут добраться на общественном транспорте из пункта "А" в пункт "В", узнать как пройти в ближайшую поликлинику или уточнить время работы необходимой организации.

"Каждый ребенок сейчас лучше взрослого ориентируется в гаджетах, общается в социальных сетях, но, к сожалению, практика показывает, что воспитанники детских учреждений совершенно не ориентируются в бесплатных приложениях, способных облегчить самостоятельную жизнь; не знают что делать с предоставленной государством квартирой (зачастую не распаковывают даже вещи), а при малейшем признаке заболевания (ОРЗ, ОРВИ и пр.), стараются добраться до детского учреждения, где они воспитывались, в надежде на медицинскую помощь, даже если оно далеко", – отметила Юлия Тараканова.

Адресатами проекта станут дом социальной реабилитации семей и детей "Борки" и детский дом "Сияние севера". Для их воспитанников подготовят доступную брошюру со всей нужной информацией, от правил поведения и культуре общения в магазине, до особенностей оплаты коммунальных услуг.

К окончанию программы в проекте "Моя жизнь в моих руках" будет задействовано 100 воспитанников детских учреждений. Первое мероприятие проекта, связанное с наполнением брошюры информацией, прошло 27 января, пишет "Вслух.ру".