Контора пароходства станет местом притяжения творческих людей Тюмени, уверены организаторы

фото мультицентра "Моя территория"

Тюменская контора пароходства станет пространством для креативной молодежи города. Такое решение принято во время творческих сессий, в которых приняли участие бизнесмены, руководители сообществ и организаторы городских мероприятий.

После ознакомления с концепцией нового пространства участники сессий поделились идеями деятельности на площадке для молодежи "Контора пароходства".

Так, Ксения Маскалева, предложила создать на базе мультицентра креативную библиотеку, куда входят: служба "Консультант по чтению", клуб "Прочитал — пересскажи", Creative BOOK BAZAR, медленное чтение на английском. Елена Пушкарева хочет проводить в "Конторе пароходства" мастер-классы по ткачеству, вышивке и крашению тканей. Владислава Полякова планирует организовать мобильное пространство для фотографов.

"Мы пообщались с сообществами и инициативными группами, которые заинтересованы организовать свою деятельность в планируемом мультицентре или реализовать какой-то из своих проектов. Идей, которые пока не нашли "своей площадки" в городе, оказалось немало. Для многих интересных проектов необходимо специально оборудованное пространство. Мы же хотим не только организовать трансформируемую площадку, которая бы не дублировала имеющиеся пространства, но и учесть интересы жителей города. Для этого мы и провели встречи. Важно, в первую очередь, понять, что нужно Тюмени и как это максимально комфортно разместить", — пояснила координатор встреч "Контора пароходства" Анна Бухтиярова.

Напомним, что об открытии нового мультицентра на месте Конторы пароходства и склада купца Колмакова было объявлено прошлым летом на КИТ-пикнике. Запуск нового пространства для молодежи планируется в 2019 году, пишет "Мегатюмень".