Тюменцев приглашают на продовольственные ярмарки

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Ярмарки местных сельхозпроизводителей пройдут в Тюмени 17 февраля, 3 и 24 марта. Тюменцам предложат На ярмарке будет представлена продукция фермеров Тюменской области: мясо говядины, баранины, рыба в ассортименте, продукты пчеловодства, дикоросы и другое.

Традиционные площадки, где можно приобрести местную продукцию находятся по следующим адресам: территория, прилегающая к АО "Тюменская ярмарка" по ул. Севастопольская, 12; прилегающая территория к ТЦ "Порт" по ул. Мельникайте, 126к2; прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор", проезд Солнечный, 11, и автомобильная дорога по ул. Бакинских комиссаров.