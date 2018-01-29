Специалисты детского телефона доверия помогают тюменцам круглосуточно

фото: ИА "Тюменская линия"

Семь тысяч звонков от юных жителей региона приняли специалисты тюменской службы детского телефона доверия в 2017 году, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Из более семи тысяч звонков на детский телефон доверия в прошедшем году, около трех тысяч – от детей и подростков.

Практика показывает, что основные причины обращений на детский телефон доверия являются: трудности в общении со сверстниками, конфликты с друзьями, родителями, проблемы построения взаимоотношений с противоположным полом, жестокое обращение с ребенком в семье, а также получение справочной информации.

Напомним, что восемь лет в Тюменской области действует детский телефон доверия с единым общероссийским номером: 8-800-2000-122.

Любой ребенок, подросток или родитель может позвонить и получить бесплатную консультацию квалифицированного психолога о том, как выйти из сложного положения.

Позвонив по номеру детского телефона доверия, круглосуточно и бесплатно можно получить экстренную психологическую помощь, тайна обращения гарантируется.