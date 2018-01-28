Жительница Мурманской области отсудила у мужа входную дверь при разводе

Жительница Мурманской области отсудила у мужа входную дверь при разводе/ Фото sledcom.ru

Жительница Североморска Мурманской области, скрупулезно выполняя решение суда о разделе имущества супругов, вывезла из квартиры при разводе свои вещи, а также входную дверь, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт службы судебных приставов по Мурманской области.

Как поясняют приставы, в службе на исполнении находилось исполнительное производство о разделе совместно нажитого имущества бывших супругов и выселении бывшей жены из квартиры.

"Согласно решению суда, супруга должна была передать в собственность бывшему супругу часть совместно нажитой домашней утвари и в определенный срок освободить занимаемое жилое помещение от своего пребывания", — поясняют в ведомстве.

В установленный судом срок женщина исполнила решение, передав супругу его имущество, а когда подошел срок ее выезда из квартиры, должница позвонила судебному приставу и сообщила, что она освободила жилплощадь.

"Судебный пристав совместно с взыскателем-бывшим супругом вышли в адрес для проверки достоверности слов должницы. Какое же было их удивление, когда они увидели, что женщина подошла к исполнению решения суда буквально… вместо входной двери в квартиру висел ковер", — рассказывают приставы.

Возмущенному взыскателю судебный пристав разъяснил, что в решении суда не сказано, что при освобождении жилого помещения должница не имеет права забрать из квартиры дверь. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.