Школьник из Тюменского района - финалист Всероссийского конкурса "Хочу делать добро"

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Ученик Новотарманской школы Тюменского района Иван Гуляев стал финалистом народного голосования Всероссийского конкурса добровольческих инициатив "Хочу делать добро".

Молодой человек представил проект "Пожарная безопасность" на Всероссийский конкурс и стал финалистом народного голосования, получив 446 голосов и 54 место в общероссийском рейтинге.

На момент голосования в рейтинге было более двух тысяч мест, но благодаря упорной работе над проектом Иван прошел в финальный этап. Вообще, в конкурсе участвовали 500 человек со всей России.

Результаты конкурса станут известны уже в феврале 2018 года. Пока же проект Ивана ожидает экспертная оценка. При ее успешном прохождении "Пожарная безопасность" получит возможность реализовываться в школах Тюменского района, а также в профильных сменах детских лагерей "Артек" и "Океан".

В рамках проекта Иван намерен проводить "активные выходные" со школьниками, устраивать мероприятия, спортивные конкурсы и квесты на пожарную тематику, а также обязательно посещать настоящую пожарную часть, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".