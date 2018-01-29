"ОКБ № 1": мультидисциплинарный подход является определяющим в лечении пациентов

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Тюменская "Областная клиническая больница № 1" - многопрофильный стационар с концентрацией специалистов разных профилей. Это дает широкие возможности для мультидисциплинарного подхода в оказании помощи, что становится конкурентным преимуществом учреждений здравоохранения региона, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Ключевое отличие такого подхода от классического - в тесном взаимодействии специалистов различного профиля в поисках наиболее эффективного способа лечения конкретного человека.

Только в 2017 году было проведено 20 операций с применением мультидисциплинарного подхода. Двадцатая - сложнейшая операция по удалению опухоли правой почки с прорастанием образования в диафрагму и нижнюю полую вену. Совместная работа хирурга-онколога и сердечно-сосудистого хирурга потребовала ювелирной точности, скорости и спокойствия.

Сегодня в "ОКБ № 1" мультидисциплинарный подход является определяющим в лечении пациентов самого разного профиля. Владение современными технологиями, внедрение инновационных методов лечения, постоянное повышение квалификации и обмен опытом с коллегами вселяют уверенность в том, что врачи "ОКБ № 1" вместе с коллегами из других тюменских медцентров решат задачу, поставленную губернатором – продвигать свои услуги на международный рынок.