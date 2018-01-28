Футболисты ФК "Тюмень" вернулись из Сочи

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ФК "Тюмень" завершил учебно-тренировочный сбор победой над любительской командой из Сочи - "Медик" 3:0, сообщается на сайте клуба.

Один из голов с пенальти забил полузащитник Владимир Лешонок.

"Все прошло по намеченному плану. Адекватно переношу нагрузки. Режим был однообразным – тренировки и сон. Конечно, нашими соперниками по контрольным матчам были команды не уровня ФНЛ, но для нас сейчас – это самый подходящий спарринг. Мы получаем на тренировках серьезную нагрузку, набираем форму. "Медик", с которым мы играли 25 января, очень достойно себя показал", - рассказал Лешонок.

После игры в Сочи спортсмен вернулся в Тюмень.