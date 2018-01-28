Стало известно, когда начнется последний сезон "Игры престолов"

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Первый эпизод последнего сезона популярного сериала "Игра престолов" появится на экранах в апреле 2019 года, рассказала американская актриса Мэйси Уильямс, которая играет роль Арьи Старк. Об этом сообщают Вести.Ru.

"Мы обязаны нашим фанатам тем, что сделали этот сезон на максимуме возможностей", — заявила Уильямс.

Актриса поделилась своим желанием, чтобы ее героиня "снова нашла себя и отпустила всю злость и желание мстить".

Соб. инф.