Сорок миллионов квадратных метров нелегальных построек снесут в Пекине

letonadache.ru

В текущем году китайская столица Более 40 млн кв. м нелегальных сооружений планируют снести в Пекине в 2018 году, при этом 40% освободившейся площади будет отдано под общественные зеленые зоны. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Площадь зеленых зон города увеличится на 1 тыс. 600 га в 2018 году, также будут построены 10 парков отдыха и досуга и 100 км "зеленых дорог". Также в 2018 году в мегаполисе будет открыто около 1400 магазинов шаговой доступности, включая 500 розничных овощных магазинов.

Город продолжит продвигать "туалетную революцию", в рамках которой ожидается модернизация 580 общественных туалетов.

В этом году в Пекине будут закрыты 500 промышленных предприятий, а из городских районов будет выведено более 40 государственных предприятий в рамках реализации плана по освобождению города от нестоличных функций.

Соб. инф.