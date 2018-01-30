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30 января - события дня

18:00 29 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени пройдет заседание президиума правительства Тюменской области. 

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Об итогах проведения в 2017 году в Тюменской области Года экологии".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению. 

В Тюмени состоится пресс-тур по строящимся социальным объектам: школу в мкр Суходолье, детский сад в мкр Тюменский-2 и школу в мкр Ямальский-2.

В Тюмени в 14 часов в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" начнется официальная тренировка участников первенства Уральского федерального округа по лыжным гонкам. 

В Тюмени в 17 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1, мраморный зал) начнется бал молодых педагогов.  

В Ялуторовске в музее "Дом природы" откроется фотовыставка "Мир красок". 

Этот день в истории:

1649 – в Лондоне казнен английский король Карл I Стюарт.

1667 - Андрусовское перемирие с Речью Посполитой. Возвращение России Смоленской и Черниговской земель.

1730 – скончался от оспы четырнадцатилетний российский император Петр II.

1801 – манифест Павла I о присоединении Грузии к России на правах губернии.

1881 – русский отряд под командованием полковника Куропаткина захватил Ашхабад.

1882 – родился президент США Франклин Делано Рузвельт.

1900 – родился советский композитор Исаак Дунаевский.

1904 – в Московском художественном театре прошла премьера пьесы Антона Чехова "Вишневый сад".

1917 - в США записана первая в мире джазовая пластинка.

1923 – родился режиссер Леонид Гайдай.

1933 – президент Германии Гинденбург назначил Адольфа Гитлера рейхсканцлером.

1943 – войска Закавказского фронта овладели Майкопом.

1948 – в Дели религиозный экстремист убил духовного вождя индийского народа Ганди.

1958 - в Париже состоялся первый показ коллекции Ив Сен Лорана.

1991 – во время операции "Буря в пустыне" американские войска провели первый сухопутный бой с иракцами.

1992 – МГУ предоставлен статус самоуправляющегося государственного вуза России.

1995 - на религиозном индуистском фестивале в Аллахабаде (Индия) установлен мировой рекорд количества людей, собравшихся в одном месте, – 20 млн человек.

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