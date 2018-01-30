Житель Тобольска попался с наркотиками

Фото следственного комитета РФ

Мужчину с синтетическими наркотиками задержали полицейские в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, возле подъезда многоэтажного дома, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 42-летнего мужчину. В ходе личного досмотра у него обнаружено десять свертков с порошкообразным веществом, оказавшимся синтетическим наркотическим средством, весом более 4 гр. Фигуранта доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Свою вину задержанный полностью признал.

Возбуждено уголовное дело.