31 января - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя прокурора Тюменской области Руфата Биктимерова "О результатах работы прокуратуры Тюменской области по укреплению законности, защите прав и свобод граждан в 2017 году".

В Тюмени в 13 часов в центре "Жемчужина Сибири" начнутся соревнования в рамках первенства Уральского федерального округа по лыжным гонкам.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета облдумы по социальной политике.

В Тюмени в 17 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется официальная церемония открытия выставки художников Татарстана в рамках проекта обменно-выездных выставок регионального отделения "Союза художников России".

В Тюмени в 17 часов в региональном центре "Семья" (проезд Геологоразведчиков, 14а) начнется презентация мультицентра для детей с расстройствами аутистического спектра.

В Тюмени в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18) будет работать арт-выставка художника А.Л. Амелина-Иахина.

В Тюмени в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) состоится час фольклора "Россыпь северных сказок".

В Тюмени в библиотеке № 2 им. А.А. Гришина (ул. Мира, 31/2) пройдет познавательное мероприятие для детей, посвященное истории возникновения сказки.

В с. Горьковка Тюменского района в 17 часов в Доме культуры начнется встреча районных и местных властей с населением Горьковского МО.

Этот день в истории:

1636 - в русских письменных источниках впервые упомянут железный утюг. Его изготовил кузнец Ивашка Трофимов для нужд двора царицы.

1797 - родился австрийский композитор Франц Шуберт, автор множества музыкальных баллад, песен, симфоний и вокальных циклов. Его первым учителем музыки был Антонио Сальери.

1865 - принята поправка к Конституции США, согласно которой на всей территории страны отныне и навсегда отменялось рабство.

1865 - Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию по теме "О соединении спирта с водою" и получил звание профессора Петербургского университета по кафедре технической химии. В дальнейшем расчеты Менделеева легли в основу рецепта классической русской водки.

1873 - подписано русско-английское соглашение о признании реки Амударья северной границей Афганистана.

1878 - подписание Адрианопольского перемирия России с Турцией. Конец русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

1921 - родился знаменитый американский тенор итальянского происхождения Марио Ланца. Он был одним из самых замечательных мастеров бельканто.

1924 - в Шамони (Франция) завершились первые зимние Олимпийские игры.

1924 - второй съезд Советов утвердил первую Конституцию СССР.

1932 - начала работать первая домна Магнитогорского металлургического комбината.

1943 - в Сталинграде сдался в плен командир окруженной немецкой группировки фельдмаршал фон Паулюс.

1956 - умер английский писатель Алан Александр Милн, создатель Винни-Пуха.

1956 - родилась популярная киноактриса Вера Глаголева.

1961 - первый запуск американцами в космос живого существа. В СССР запускали собак, а у них первенцем стал шимпанзе по имени Хэм.

1966 - состоялся запуск космической ракеты с автоматической межпланетной станцией "Луна-9". Она совершила мягкую посадку на Луну в районе Океана Бурь и передала научную информацию на Землю.

1970 - умер один из пионеров советского вертолетостроения конструктор Михаил Миль.

1989 - начинает совершать регулярные авиарейсы самый большой в мире авиалайнер Боинг 747-400.

1990 - в Москве открылся первый в стране ресторан быстрого питания "Макдональдс".

1999 - впервые в истории российского тенниса Евгений Кафельников выиграл открытый чемпионат Австралии, победив в финале шведа Томаса Энквиста.