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1 февраля - события дня

17:54 31 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото t-l.ru

В Тюмени в 10 часов в тюменской филармонии (ул. Республики, 34, фойе первого этажа) начнется всероссийская распродажа абонементов.

В Тюмени в 16 часов в ООО "Управляющая компания Проспект" (ул. Беловежская д. 3 корп.1) начнется встреча прокурора Ленинского округа Тюмени Алексея Андриянова с гражданами, проживающими в Ленинском и Восточном округах города по вопросам соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.

В Тюмени в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдут соревнования в рамках первенства УФО по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет.  

В п. Богандинский Тюменского района в 11 часов в ДЮСШ №2 (ул. Ломоносова, 2б, спортивный зал) начнется турнир по функциональному многоборью среди допризывной молодежи "Универсальный атлет-2018". 

В с. Каменка Тюменского района в 17 часов в Доме культуры начнется встреча районных и местных властей Тюменского района с населением Каменского МО, прием граждан. 

В Сорокинском районе пройдут зональные соревнования в рамках губернских игр "Тюменские просторы" в зачет XXVI зимних сельских спортивных игр Тюменской области.

В п. Нижняя Тавда пройдут зональные соревнования в рамках губернских игр "Тюменские просторы" в зачет XXVI зимних сельских спортивных игр Тюменской области.

Этот день в истории:

1675 - русские правительственные войска после девятилетней осады захватили Соловецкий монастырь, центр раскольничества.

1732 - по Рештскому договору Россия вернула Персии прикаспийские территории, завоеванные Петром I.

1788 - запатентован первый американский пароход.

1793 - революционная Франция объявила войну Англии и Голландии.

1800 - на референдуме во Франции принята новая конституция, по которой Наполеон провозглашался пожизненным консулом.

1809 - русский император Александр учредил ландтаг (парламент) Финляндии.

1810 - французы захватили Севилью.

1814 - в результате извержения вулкана Майон (Филиппины) погибли около 2,2 тыс. человек.

1864 - Пруссия и Австрия начали войну против Дании.

1893 - Томас Эдисон создал в Нью-Джерси первую в мире киностудию "Черная Мария".

1894 - Россия и Германия заключили торговый договор, завершивший Таможенную войну 1891-1893 годов.

1895 - у Шандьдунского полуострова японцы потопили флагман китайского флота броненосец "Динь Юань".

1898 - застрахован первый автомобиль.

1918 – патриарх всея Руси Тихон предал анафеме советскую власть России.

1926 - образована Киргизская автономная республика в составе России.

1940 - приговорен к десяти годам без права переписки и расстрелян русский писатель и публицист Михаил Кольцов.

1944 - в СССР союзным республикам предоставлено право вступать в непосредственные контакты с иностранными государствами.

1944 - польские партизаны убили шефа варшавского гестапо генерала Франца Кучера.

1944 - французские партизаны создали единый штаб антифашистского сопротивления.

1945 - советские войска освободили от фашистов Торунь (Польша).

1946 - Венгрия провозглашена республикой.

1949 - Израиль официально аннексировал Западный Иерусалим.

1958 - запущен в космос первый американский спутник.

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