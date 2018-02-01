1 февраля - события дня
Фото t-l.ru
В Тюмени в 10 часов в тюменской филармонии (ул. Республики, 34, фойе первого этажа) начнется всероссийская распродажа абонементов.
В Тюмени в 16 часов в ООО "Управляющая компания Проспект" (ул. Беловежская д. 3 корп.1) начнется встреча прокурора Ленинского округа Тюмени Алексея Андриянова с гражданами, проживающими в Ленинском и Восточном округах города по вопросам соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.
В Тюмени в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдут соревнования в рамках первенства УФО по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет.
В п. Богандинский Тюменского района в 11 часов в ДЮСШ №2 (ул. Ломоносова, 2б, спортивный зал) начнется турнир по функциональному многоборью среди допризывной молодежи "Универсальный атлет-2018".
В с. Каменка Тюменского района в 17 часов в Доме культуры начнется встреча районных и местных властей Тюменского района с населением Каменского МО, прием граждан.
В Сорокинском районе пройдут зональные соревнования в рамках губернских игр "Тюменские просторы" в зачет XXVI зимних сельских спортивных игр Тюменской области.
В п. Нижняя Тавда пройдут зональные соревнования в рамках губернских игр "Тюменские просторы" в зачет XXVI зимних сельских спортивных игр Тюменской области.
Этот день в истории:
1675 - русские правительственные войска после девятилетней осады захватили Соловецкий монастырь, центр раскольничества.
1732 - по Рештскому договору Россия вернула Персии прикаспийские территории, завоеванные Петром I.
1788 - запатентован первый американский пароход.
1793 - революционная Франция объявила войну Англии и Голландии.
1800 - на референдуме во Франции принята новая конституция, по которой Наполеон провозглашался пожизненным консулом.
1809 - русский император Александр учредил ландтаг (парламент) Финляндии.
1810 - французы захватили Севилью.
1814 - в результате извержения вулкана Майон (Филиппины) погибли около 2,2 тыс. человек.
1864 - Пруссия и Австрия начали войну против Дании.
1893 - Томас Эдисон создал в Нью-Джерси первую в мире киностудию "Черная Мария".
1894 - Россия и Германия заключили торговый договор, завершивший Таможенную войну 1891-1893 годов.
1895 - у Шандьдунского полуострова японцы потопили флагман китайского флота броненосец "Динь Юань".
1898 - застрахован первый автомобиль.
1918 – патриарх всея Руси Тихон предал анафеме советскую власть России.
1926 - образована Киргизская автономная республика в составе России.
1940 - приговорен к десяти годам без права переписки и расстрелян русский писатель и публицист Михаил Кольцов.
1944 - в СССР союзным республикам предоставлено право вступать в непосредственные контакты с иностранными государствами.
1944 - польские партизаны убили шефа варшавского гестапо генерала Франца Кучера.
1944 - французские партизаны создали единый штаб антифашистского сопротивления.
1945 - советские войска освободили от фашистов Торунь (Польша).
1946 - Венгрия провозглашена республикой.
1949 - Израиль официально аннексировал Западный Иерусалим.
1958 - запущен в космос первый американский спутник.
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