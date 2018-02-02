2 февраля - события дня

Фото t-l.ru

В Тюмени в 11 часов в офисе Общественной палаты (ул. Советская, 61, малый зал) начнется пресс-конференция, посвященная выборам президента РФ в 2018 году, а также подписание соглашений о взаимодействии между Общественной палатой Тюменской области и общественными организациями.

В Тюмени в 12 часов в Большом зале правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется награждение специалистов ведомств системы профилактики, внесших значительный вклад в профилактическую работу с несовершеннолетними и защиту их прав.

В Тюмени в 14 часов СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется торжественное открытие первенства России по баскетболу среди юниоров 2001 г. р. и моложе сезона 2017-2018.

В Тюмени в 15 часов во Дворце культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие "100 лет на страже детства".

В Тюмени в 15 часов 15 минут на лыжной базе СДЮСШОР № 2 (ул. Барнаульская, 17) начнется торжественное открытие соревнований по лыжным гонкам в рамках "Дня зимних видов спорта" в поддержку олимпийцев России.

В Тюмени в центре "Ребячья республика" (Тюменский район, 38 км Салаирского тракта) пройдет фестиваль "Ребячьи забавы".

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнутся областные соревнования среди команд общеобразовательных организаций по волейболу "Серебряный мяч".

В Тюмени в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" продолжатся соревнования в рамках первенства УФО по лыжным гонкам.

В п. Богандинский Тюменского района в 18 часов в Доме культуры (ул. Юбилейная, 3а) пройдет мероприятие, посвященное юбилею Детской школы искусств "Вдохновение" Тюменского района.

В Сорокинском районе пройдут зональные соревнования в рамках губернских игр "Тюменские просторы" в зачет XXVI зимних сельских спортивных игр Тюменской области.

В п. Нижняя Тавда пройдут зональные соревнования в рамках губернских игр "Тюменские просторы" в зачет XXVI зимних сельских спортивных игр Тюменской области.

Этот день в истории:

1536 - основана столица Аргентины Буэнос-Айрес.

1754 - родился знаменитый французский дипломат, министр иностранных дел при Наполеоне I Шарль Морис Талейран.

1852 - в Лондоне открылся первый общественный туалет.

1885 - родился герой гражданской войны Михаил Фрунзе.

1904 - родился летчик, Герой Советского Союза Валерий Чкалов.

1918 - Совнарком принял декрет об отделении школы от церкви и церкви от государства.

1920 - подписан Тартусский мирный договор между Советской Россией и Эстонией.

1943 - капитулировала окруженная под Сталинградом фашистская группировка, конец Сталинградской битвы.

1990 - собрание народных депутатов Эстонии приняло декларацию о выходе этой республики из состава СССР.

2000 - к девяти годам лишения свободы приговорены создатели финансовой пирамиды "Русский дом Селенга".

2003 - ушел в отставку президент Чехии Вацлав Гавел.

2004 - получены новые элементы таблицы Менделеева.