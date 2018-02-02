Начало февраля в Тюмени предвещает раннюю весну

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Малооблачную и теплую погоду в Тюмени прогнозируют синоптики на первые дни последнего зимнего месяца.

С 1 по 6 февраля погоду на большей части региона будет определять северо-западная периферия азиатского антициклона. Температура воздуха в эти дни ожидается чуть выше климатической нормы, сообщает центр ФОБОС.

Днем 2 февраля столбики термометров опустятся до минус 9 градусов, ночью температура воздуха составит минус 15 градусов. Аналогичная погода ожидает горожан и в выходные дни. 3 и 4 февраля в дневные часы столбики термометров покажут 8-9 градусов ниже нуля, ночью будет минус 13.

Еще теплее станет в начале следующей рабочей недели. 5 и 6 февраля температура воздуха составит минус 5 градусов днем и минус 9 градусов ночью. Однако уже в ночь на 7 февраля ожидается похолодание – столбики термометров могут опуститься до 22 градусов ниже нуля, а днем поднимутся лишь до минус 17.

Отметим, 1 февраля по народному календарю – Макарьев день. По этому дню судят о том, какая будет погода весь февраль. Яркое солнце предвещает раннюю весну.

В народном календаре про последний зимний месяц говорят - февраль днями обижен, потому и злой. На Руси этот месяц называли "лютень".

Любовь Голышева