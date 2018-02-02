up

2.02.2018 пятница

USD 56,2613

EUR 69,7921

В Тюмени -14..-16 С 2 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Начало февраля в Тюмени предвещает раннюю весну

16:59 01 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото "Тюмень - наш дом" vk.com

Малооблачную и теплую погоду в Тюмени прогнозируют синоптики на первые дни последнего зимнего месяца.

С 1 по 6 февраля погоду на большей части региона будет определять северо-западная периферия азиатского антициклона. Температура воздуха в эти дни ожидается чуть выше климатической нормы, сообщает центр ФОБОС.

Днем 2 февраля столбики термометров опустятся до минус 9 градусов, ночью температура воздуха составит минус 15 градусов. Аналогичная погода ожидает горожан и в выходные дни. 3 и 4 февраля в дневные часы столбики термометров покажут 8-9 градусов ниже нуля, ночью будет минус 13.

Еще теплее станет в начале следующей рабочей недели. 5 и 6 февраля температура воздуха составит минус 5 градусов днем и минус 9 градусов ночью. Однако уже в ночь на 7 февраля ожидается похолодание – столбики термометров могут опуститься до 22 градусов ниже нуля, а днем поднимутся лишь до минус 17.

Отметим, 1 февраля по народному календарю – Макарьев день. По этому дню судят о том, какая будет погода весь февраль. Яркое солнце предвещает раннюю весну.

В народном календаре про последний зимний месяц говорят - февраль днями обижен, потому и злой. На Руси этот месяц называли "лютень".

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: погода

Последние новости

21:18 Владимир Якушев: промышленность - главный локомотив экономического роста Фото
20:02 В Лабытнангах предприниматель признан виновным в неуплате налогов
19:57 Для родителей детей с ДЦП работает бесплатный вебинар
19:21 В Сургуте совершено разбойное нападение на таксиста
18:46 Чтобы бизнес пошел в гору: уральским предпринимателям раздадут бонусы
18:39 Владимир Якушев: завод "Ростсельмаш" показывает пример реального импортозамещения Фото
18:05 Тюменская область стала лидером по качеству внедрения комплекса ГТО
17:54 2 февраля - события дня
17:43 В Тюмени водитель, который подрезал автобус, предстанет перед судом
17:32 Выбрать избирательный участок тюменцы могут на портале госуслуг
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: промышленность - главный локомотив экономического роста

Владимир Якушев: завод "Ростсельмаш" показывает пример реального импортозамещения

Владимир Якушев выступит на заседании Госсовета по развитию промышленности

Политика

Кандидаты на низком старте: ЦИК завершает прием подписей за претендентов в президенты

Участковые избиркомы Тюменской области проверили на доступность для маломобильных групп населения

Депутат Госдумы Николай Брыкин взял на контроль проблемы жителей Югры

Экономика

Чтобы бизнес пошел в гору: уральским предпринимателям раздадут бонусы

"Сургутнефтегаз" добыл в Уватском районе шестьсот пятьдесят тысяч тонн нефти

Мойдодыр пришел в большой бизнес: тюменские клининговые службы успешно развиваются

Общество

Для родителей детей с ДЦП работает бесплатный вебинар

Тюменская область стала лидером по качеству внедрения комплекса ГТО

2 февраля - события дня

Спорт

ФК "Тюмень" встретится с астраханским "Волгарем"

Тюменский лыжник Евгений Белов признан невиновным в нарушении антидопинговых правил

Лучших спортсменов определят в чемпионате Тюмени по фитнес-аэробике

Происшествия

В Лабытнангах предприниматель признан виновным в неуплате налогов

В Сургуте совершено разбойное нападение на таксиста

В Тюмени водитель, который подрезал автобус, предстанет перед судом
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+