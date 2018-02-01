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Студенты-первокурсники раскладывали наркотики по тайникам

15:21 01 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
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Группу студентов, обвиняемых в сбыте наркотиков, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, 16-летние студенты-первокурсники занялись наркоторговлей по предложению их совершеннолетнего старосты группы. Он отвел подросткам роль курьеров. Несовершеннолетние должны были раскладывать синтетические наркотики по тайникам, адреса сообщать старосте. В ноябре 2017 года несовершеннолетние делали закладки, однако их криминальная деятельность была пресечена.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на молодого человека, который возле подъезда одного из домов на ул. Республики светил фонариком и что-то искал в снегу. Им оказался один из первокурсников- наркокурьеров. У дома была изъята закладка с наркотиком. Впоследствии были обнаружены и другие тайники. В общей сложности по делу было изъято более 12 граммов наркотических средств. Часть наркотиков потребители успели забрать из тайников.

Правоохранители установили сообщников несовершеннолетнего. Старосту по решению суда взяли под стражу. Подростки находятся под подпиской о невыезде. Они признали вину и раскаялись в содеянном. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В отношении старосты расследование еще продолжается.

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Теги: наркотики , студенты , уголовное дело

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