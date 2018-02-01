Тюменский лыжник Евгений Белов признан невиновным в нарушении антидопинговых правил

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Тюменский лыжник, бронзовый призер олимпийских игр в Сочи в составе эстафетной команды Евгений Белов признан невиновным в нарушении антидопинговых правил. Такое решение, как сообщает Федерация лыжных гонок России, 1 февраля принял спортивный арбитражный суд (CAS), рассмотрев апелляции 39 российских спортсменов на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх и аннулирование их результатов на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Вместе с Евгением Беловым оправданы и его товарищи по сборной команде России по лыжным гонкам: Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Наталья Матвеева, Евгения Шаповалова.

Ранее МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. Так Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.

Полностью оправданы CAS 28 российских спортсменов: Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина (все - бобслей), Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова (все — скелетон), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова и Альберт Демченко (оба — санный спорт), Екатерина Лебедева, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина (все — женский хоккей).

Частично были удовлетворены апелляции 11 спортсменов (пожизненное отстранение было заменено на отстранение от Игр-2018 в Пхенчхане). В этот список попали: бобслеисты — Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы — Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки — Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок.

Рассмотрение дел еще трех спортсменов – биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой – отложено на более позднее время.

В сообщении CAS указывается, что МОК не смог предоставить достаточно доказательств, чтобы считать 28 спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил. По 11 атлетам указывается, что собранных доказательств было достаточно для установления индивидуального нарушения антидопинговых правил, однако добавляется: "Решения МОК в этих вопросах подтверждены за одним исключением: спортсмены не могут быть допущены до следующих зимних Олимпийских игр (Пхенчхан-2018) вместо пожизненного запрета на все Олимпийские игры".