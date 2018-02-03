Тюменцы, нарисовавшие самые добрые рисунки, получат подарки

Фото: Тюмень-наш дом

Конкурс рисунков "Доброта" стартовал на портале "Тюмень – наш дом". К участию приглашаются художники в возрасте от 6 до 17 лет.

Как отмечают организаторы, среди которых Благотворительный фонд развития города Тюмени, работы должны быть выполнены в любом художественном стиле. Обязательное условие – исполнение на бумаге. Работы на стекле, глине, ткани, пластике, дереве и иных основах не принимаются.

Каждый месяц дается добрая тема и участники могут выставлять в разделе "Родная Тюмень" на портале "Тюмень – наш дом" фотографии своих работ.

Прием работ будет осуществляться с 1 по 15 число каждого месяца. По итогам голосования определят по одному победителю в каждой возрастной группе, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.