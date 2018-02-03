Школьники продемонстрируют навыки выживания и алгоритм действий во время ЧС

Фото: Аванпост

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности пройдет в центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" 16 и 17 февраля.

Олимпиада пройдет в два этапа. Во время теоретического необходимо выполнить письменные задания по различным темам школьного курса. В практической части участники должны показать навыки по оказанию первой помощи, выживанию в природной среде, действиям в ЧС природного и техногенного характера. Дополнительно ученики 10 и 11 классов продемонстрируют знания по основам военной службы.

Также в рамках олимпиады пройдут встречи со школьниками, желающими получить специализированное образование. Представители Управления МВД России, Главного

управления МЧС, Тюменского областного военного комиссариата и общественной организации “Российский союз спасателей” подробно расскажут о службе в силовых

ведомствах, направлениях подготовки и требованиях к поступлению в профильные образовательные учреждения, сообщает пресс-служба центра "Аванпост".

Региональный этап Всероссийской олимпиады стартовал 11 января и продлится до 22 февраля. По информации департамента образования и науки Тюменской области, в этом году знания по 24 предметам покажут 1 тыс. 150 победителей муниципальных этапов. Победители регионального тура представят область на заключительном - Всероссийском этапе олимпиады.