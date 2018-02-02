ТюмГУ стал университетом полного дня

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Тюменский госуниверситет переходит на новую форму работы со студентами и становится университетом полного дня. Первыми на себе это ощутили бакалавры первого курса трех институтов ТюмГУ (СоцГум, ИПиП и ИнХим), обучающиеся по индивидуальным образовательным траекториям.

По информации управления стратегических коммуникаций ТюмГУ, это значит, что четкого разделения на "учебное" и "внеучебное" время больше не будет. Занятия в вузе могут продолжаться целый день, а учебный процесс – гармонично сочетаться с различными видами внеучебной, научной и иной деятельности. Составив свое индивидуальное расписание за счет выбора интересных курсов, студенты в течение дня движутся по своим индивидуальным траекториям. И во время возникающих окон между учебными парами они, не покидая университетский кампус, могут поработать над проектами в группах; заняться подготовкой к учебным парам в университетской библиотеке; осваивать МООКи – бесплатные открытые онлайн-курсы, дающие возможность получить абсолютно новые знания или пройти дисциплину дистанционно (в ТюмГУ, кстати, запущено уже 11 онлайн-курсов); реализовать творческие, спортивные и интеллектуальные способности в различных студенческих объединениях (узнать о них можно от председателей студенческого самоуправления и творческих кураторов институтов); позаниматься с научным руководителем или тьютором и многое другое.

Тюменский госуниверситет обладает всеми необходимыми ресурсами для комфортного пребывания и работы студентов в вузе в течение всего дня. Под новые реалии меняется и инфраструктура вуза: появляются современные аудитории и лаборатории, уютные столовые, реконструируются учебные корпуса и общежития, повсеместно работает беспроводная сеть Wi-Fi.

"Университет, функционирующий в режиме полного дня, становится особым социокультурным пространством, – рассказал ректор ТюмГУ Валерий Фальков. – Он становится местом взаимодействия студентов, преподавателей и сотрудников".